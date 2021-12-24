南投停車收費條例三讀通過 公有不再淪私人車庫

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南投縣縣有公共停車場收費及管理自治條例草案24日獲縣議會三讀通過，送中央備查後，最快民國111年公布實施，路邊停車格（圖）將收費。中央社記者蕭博陽南投縣攝 110年12月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣未實施公有停車格收費，造成長期占用影響停車權益。縣有公共停車場收費及管理自治條例草案今天獲縣議會三讀通過，預計明年下半年公布實施路邊停車格收費。

南投縣議會今天召開臨時會，共有24件議員提案、7件臨時提案及4件修正草案皆審議通過，包含南投縣縣有公共停車場收費及管理自治條例、電子菸危害防制自治條例、南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例、南投縣農產運銷股份有限公司組織自治條例。

南投縣未實施公有停車格收費，造成路邊停車格長期遭附近住戶車輛占用，影響真正有需要的民眾停車權益，尤其開車進南投市、草屯鎮、埔里鎮等鬧區，很難找到空的停車格。縣府表示，停車收費自治條例獲縣議會三讀通過，送中央備查後，最快明年公布實施。

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另外，南投市南崗工業區工廠排放廢氣、垃圾場堆積垃圾導致惡臭，影響居民生活品質，縣議員張嘉哲提案要求縣府積極改善，並爭取在南崗工業區設置空氣品質微型感測器，同時盡快處理縣內垃圾堆置問題。

南投縣環保局長李易書說，縣府爭取行政院環境保護署新台幣600萬元，將在南崗工業區設置100個空氣品質微型感測器，透過遠端監控，只要空污量超標，感測器就會警示，環保局便立即查處，預計明年中旬完成設置；另外，有關垃圾問題，已與友好縣市取得協議，明年可提高焚化量，也呼籲民眾加強垃圾分類。（編輯：郭諭儒）1101224