新北耶誕城人潮通道設防疫利器 零接觸紫外線滅菌

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新北市政府觀光旅遊局24日表示，新北歡樂耶誕城已有超過60萬人次遊客造訪，為加強防疫，在板橋車站與主燈區之間的人潮通道增設紫外線滅菌燈，只要經過就會智慧感應自動開啟，完成身體與衣物的照射消毒。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北歡樂耶誕城進入壓軸，新北市府與民間攜手在市民廣場與板橋車站間重要人潮通道，設置紫外線滅菌燈，以「零接觸」取代傳統酒精噴霧消毒，默默守護民眾健康。

新北市府觀光旅遊局今天表示，新北耶誕城舉辦至今已超過60萬人次遊客，無論是巨星演唱會或每天人潮滿滿的城市光廊、雷射光雕秀等，對防疫絲毫不敢大意，依中央流行疫情指揮中心指引，滾動式調整防疫。

觀旅局長蔣志薇告訴中央社記者，面對COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情的變異株病毒，為提高民眾更高防護，市府與日本株式會社Quark科技攜手，在板橋車站與主燈區之間的人潮通道，增設紫外線滅菌燈，只要經過就會智慧感應自動開啟，完成身體與衣物的照射消毒。

市府說，滅菌通道共鑲崁7座滅菌燈模組，往返參觀耶誕城活動的民眾，都可以透過高效率的紫外線滅菌照射，取代傳統酒精噴霧，「零接觸」迅速消毒，是默默守護民眾健康的防疫利器，不少民眾體驗後也感到新奇便利。

另外，市府環保局今天發布簡訊表示，25日將於歡樂耶誕城舉辦「新北耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場活動，義賣所得捐給愛心大平台專戶幫助弱勢。

環保局說，新北市長侯友宜也將拍賣二手好物，並邀彰化縣長王惠美帶領彰化同鄉會設置芭樂、烏魚子、米糧等農特產品攤位，增進兩縣市交流。（編輯：郭諭儒）1101224