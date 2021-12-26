張麗善期望爭取台灣設計展 點亮雲林特色

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雲林縣長張麗善（前右1）26日到嘉義市參觀台灣設計展，嘉義市長黃敏惠（右2）接待，張麗善受訪時提到，雲林縣連續2年爭取舉辦設計展未果，特別到嘉義取經，希望有朝一日台灣設計展到雲林縣，點亮地方特色。中央社記者姜宜菁攝 110年12月26日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）雲林縣長張麗善今天到嘉義市參觀台灣設計展，她受訪時提到，雲林縣連續2年爭取舉辦設計展未果，今天到嘉義取經，希望有朝一日台灣設計展到雲林縣，點亮地方特色。

張麗善今天率領雲林縣政府文化觀光處長陳璧君等人到台灣設計展學習觀摩，嘉義市長黃敏惠接待，並分享辦展經驗。

張麗善提到，雲林縣連續2年爭取台灣設計展未果，雖然雲林為農業大縣，但在虎尾鎮有建國一村、虎尾郡役所和嘉南大圳等亮點，有機會爭取到台灣設計展，一定會點亮地方特色。

張麗善表示，每個縣市皆希望透過台灣設計展能夠打出城市品牌，而雲嘉嘉為共同生活圈，今年嘉義市舉辦台灣設計展，雲林與有榮焉。

黃敏惠說，每個縣市首長在城市治理面臨很大挑戰，尤其是永續經營，台灣設計展展現地方亮點外，也梳理在地的特質，更凝聚內部力量，有助於城市治理。

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近日雲嘉嘉合併再掀話題，張麗善和黃敏惠面對媒體聯訪時一致認為，各城市有各自的特質，區域合作比合併更為重要，中央應該多聽民意，只要對地方有利，大家一定會積極爭取。

張麗善進一步說明，六都興起嚴重衝擊到其他縣市的中央統籌分配款，且六都的發展快速，拉大與其他縣市的城鄉差距，如今中央再提雲嘉嘉合併，只是想要沖淡新竹縣市合併的議題。（編輯：陳仁華）1101226