原住民族語言傳播大樓開工 將成桃園文化新地標

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原住民族語言傳播大樓27日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦（右3）等出席，工程由地方與中央協力合作，原住民族文化事業基金會、原住民族語言研究發展基金會未來將落腳於此，並成為原住民族電視台的永久台址。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）原民會主委夷將．拔路兒與桃園市長鄭文燦，今天主持大園區「原住民族語言傳播大樓新建工程」開工典禮，預計113年6月竣工，將結合陽光劇場、原民文創園區成桃園文化新地標。

原住民族語言傳播大樓由地方與中央協力合作，原住民族文化事業基金會、原住民族語言研究發展基金會，2大原住民族重要基金會未來將落腳於此，並成為原住民族電視台的永久台址。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，很高興能見證原住民族語言傳播大樓開工，這是原民會成立25週年來相當重要的建設，期盼透過語言的傳播，逐步達成文化傳承目標。他也感謝總統蔡英文等人積極尋找資源促成，讓原民文化能持續傳承不再流離失所，也期許2個基金會遷入後，將原民語言與文化傳承下去。

鄭文燦表示，原住民族語言傳播大樓為「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」的第3期工程，3合1的複合式園區腹地約4.3公頃，總經費達新台幣32億7700萬元，由中央與地方通力合作。

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鄭文燦說，其中傳播大樓總經費約17億元，預定113年6月竣工，未來將融合語言、文化、影視、工藝、活動等元素，在基金會進駐後，將與兼具原住民族電視台、廣播電台、文創中心與流行音樂等功能的「國際原住民族文化創意產業園區」，成為原住民影視基地，讓世界看見台灣原住民族，成為桃園文化特色地標。

鄭文燦表示，首期工程的「桃園陽光劇場」已在11日正式啟用，第2期的「國際原住民族文創園區」預計明年7月竣工。全國原住民族人口約58萬人，桃園占了近8萬人僅次於花蓮縣，市府協同原民會促成原住民族轉型正義，期望透過相關建設，讓原民文化成為台灣的重要資產。（編輯：郭諭儒）1101227