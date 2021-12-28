電線桿礙子有愛 功成身退變身花器義賣助弱勢

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）台電金門區營業處每年要處理上千個廢棄電線桿礙子，員工發想彩繪後放入少許泥土栽種多肉植物，搖身成為花器，既可愛又療癒。台電將擇日義賣彩繪礙子，所得捐贈弱勢團體。

台電金門區營業處今天展示數十個經員工巧手變身的礙子，台電金門區營業處長黃甘杏接受媒體聯訪時表示，電線桿上陶製的礙子主要在阻絕電流，如果出現裂痕將無法阻擋外洩的電流，造成危險；估計區營業處每年要處理上千個廢棄礙子。

黃甘杏說，陶瓷質地的礙子不像木頭方便處理，以往做法是將廢棄的礙子發包到台灣破碎處理並掩埋，花了不少錢，累積起來也要新台幣上百萬元；她上任以後發想不如把礙子變成可用的東西，既環保又節省公帑。

「金門限定」的花器就此誕生。但礙子內部並非中空，無法放太多土壤，不適合栽種玫瑰等花，卻適合時下流行的多肉植物，只要些許泥土，澆一點水，多肉植物就能夠生長自如。

區營業處找來蝶古巴特工藝老師，教導員工美化彩繪礙子，貼上圖案，塗上兩層漆，就不怕風吹日曬了。如果表面沾染灰塵，只要用抹布輕輕擦拭即可。為了見證礙子是「從天而降」，黃甘杏說，他們只會彩繪一半，另一面保留礙子上原有的台電編號，證明「從前在天上的礙子廢棄後，如今跑到地上來療癒人心」。

台電區營業處說，礙子通常分樁腳、支線、軸心和懸垂等種類，今天展示的礙子多數是民國91年製造；特別的是，現場還有寫有KPC 1989字樣的「金門電力公司」時期的礙子，由於造型不同，台電員工把它放上一顆燈泡，成了別具特色的小燈盞。

此外，由於樁腳型礙子頭重腳輕，黃甘杏說，林務所協助訂製基座，讓礙子花器擺放更為安全，搭配員工發揮巧思，以吸管、竹筷和牙籤創作迷你電線桿，讓整組礙子花器更有質感。

台電金門區營業處員工已美化了近百個礙子，黃甘杏表示，計劃擇日展示這些礙子花器並義賣，所得捐贈家扶中心等弱勢團體，與民眾分享礙子功成身退的美與愛。（編輯：郭諭儒）1101228

台電金門區營業員工在處長黃甘杏（前中）帶領下發揮巧思，將電線桿上廢棄的絕緣器礙子美化成花器，28日展示成果，並將擇日義賣，所得捐贈弱勢團體。中央社記者黃慧敏攝 110年12月28日

台電金門區營業處28日展示經員工巧手變身的礙子，處長黃甘杏（圖）說，有些礙子頭重腳輕，林務所協助訂製基座，讓礙子花器擺放更為安全，搭配員工發揮巧思，以吸管、竹筷和牙籤創作迷你電線桿，讓整組礙子花器更有質感。中央社記者黃慧敏攝 110年12月28日