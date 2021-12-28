100萬件隔離衣助抗疫 桃園市頒金牌卓越獎

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110年桃園市金牌企業卓越獎頒獎典禮28日舉行，共15家企業得獎，包括在疫情期間提供衛生福利部約100萬件隔離衣的防疫國家隊。中央社記者葉臻攝 110年12月28日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市今天舉辦110年金牌企業卓越獎頒獎典禮，市長鄭文燦致詞時表示，得獎企業包括在疫情期間提供衛福部100萬件隔離衣的防疫國家隊，能獲選金牌卓越獎的企業實屬難得。

鄭文燦說，得獎企業中，台灣房屋仲介公司在疫情期間把每個分店當作防疫站、提供服務；葡萄王生技公司提供弱勢家庭防疫健康包；興采實業股份有限公司和聚紡股份有限公司則是在疫情期間，提供衛生福利部約100萬件隔離衣，是防疫國家隊的重要成員。

鄭文燦說，台灣面對很多挑戰，包括能源轉型、供應鏈重組、通貨膨脹等，企業的韌性要能在各種環境變化中持續成長是很不容易的，但這也是台灣能逆勢成長的主因。

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桃園市政府經濟發展局表示，金牌企業卓越獎中包含智多星獎、愛地球獎、好福企獎、隱形冠獎及新人王獎5種獎項，讓企業選擇適合項目參加，另外也有特殊加分項目，包含在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，以及節水抗旱方面的貢獻。

經發局表示，金牌企業是由30名初審委員歷時近3個月書面審查與實地訪視後決定入圍名單，再由10名決審委員評選出15家得獎企業，今年也頒發3座桃園市金牌企業性平獎，鼓勵職場兩性平權文化。（編輯：方沛清）1101228