北市基層防疫獎金縮水 消防局：疫情影響案件增

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市政府訂消防員護送確診個案獎金原則，市議員徐巧芯發現防疫獎金縮水，內容也修正，影響基層權益。北市消防局今天說，受疫情嚴峻案件數增，預算不足，依中央發放原則。

國民黨籍台北市議員徐巧芯及消防員工作權益促進會在台北市議會召開記者會。徐巧芯說，台北市政府原提供基層消防救護員護送確診患者獎金，但今年5月至9月，救護防疫獎金縮水、遲發。

徐巧芯表示，台北市消防局訂定護送確診個案獎金核發原則，每案為新台幣5000元，事後卻改為每趟，獎金減少，內容修正影響基層救護員權益，北市府政策跳票。

消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋說，北市消防局針對護送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者訂定獎金核發原則，原5000元卻降至3000元，且從每案改為每趟，造成基層反彈，呼籲應按原獎金發放，並邀基層消防團體討論。

出席記者會的北市消防局副局長畢幼明指出，去年訂定因應疫情救護獎金核發原則，救護員協助確診患者送醫等勤務，每案獎金5000元，編列預算630萬元，當時預算足以因應。

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他說，因今年5月疫情嚴峻，當月發放救護獎金約700萬元，原預算已不足，但有透過動支人事費等方式因應，而內政部消防署10月公布發放獎勵金原則，內容為每趟3000元，經請示消防署，發放方式只能擇一，為確保基層權益，決定以中央核發內容為主。

畢幼明表示，獎勵金非法定薪資結構，是要鼓勵消防救護員表現，當時訂獎勵金為5000元，雖然去年足以因應，但今年受疫情升溫等因素，案件數增加，導致預算不足，會持續替同仁爭取福利，希望基層體諒，且相關溝通管道都很順暢。（編輯：李錫璋）1101229