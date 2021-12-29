屏市K歌跨年墾丁迎日出 警方交通管制

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為了迎曙光，許多人到墾丁跨年，警方表示，墾丁大街車輛從31日晚上6時至元旦凌晨1時，單向管制。（恆春警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月29日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）跨年即將來臨，屏東縣政府在屏東市千禧公園舉辦「K歌之夜」跨年晚會，屏東警分局當晚將進行周邊交通管制；另外，墾丁龍磐草園元迎曙光，警方也從跨年開始交管。

「K歌之夜」今年邀請知名歌手高爾宣、韋禮安、彭佳慧、魏如萱、范逸臣、玖壹壹等歌手，於31日晚上7時起，接續上台表演，會場周邊設有大量文創市集。

屏東警分局新聞稿表示，屏東警分局將採取交通管制措施，屏市廣東路段自廣東路456巷口至建豐路口，將視會場人潮機動封路管制。

再者，機車停車場設於千禧公園內人行道；汽車停車場設於明正國中、忠孝國小、陸興中學、總圖停車場、運動中心停車場及衛生局地下停車場等處。活動期間廣東路段車多，警方請駕駛人提早繞道而行，針對周邊路段違規停車將加強取締拖吊。

墾丁國家公園龍磐草原，是本島日出最早的地方，也是國內熱門的迎曙光景點，恆春警分局新聞稿表示，為因應元旦迎曙光的人車潮，自111年元旦凌晨0時至上午9時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制。

警方表示，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛（含汽、機車）進入；墾管處並設置2處接駁站（鵝鑾鼻公園停車場、滿州界碑停車場），自元旦凌晨3時30分起，視遊客量適時發車接駁開往龍磐草原，警方從上午6時至10時在各重要路口都加派警力疏導。

為了迎曙光，許多人也到墾丁跨年，警方表示，墾丁大街車輛從31日晚上6時至元旦凌晨1時，單向管制，明年1月1日至2日，每天晚上6時至10時也單向管制，南下車輛從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心左轉大灣路左轉接台26線北上。（編輯：黃世雅）1101229