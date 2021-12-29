屏東佳冬迎新丁與新枝 亮光小燈籠限定送

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客家六堆地區從春節到元宵間，會舉辦祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」活動，其中以屏東佳冬六根庄的「福廠」最特別，今年更首度開放女嬰家長也能進場擺放供品參拜，吸引19名女嬰參加，廟方還將加碼贈送等比例製作的亮光小燈籠。中央社記者李卉婷攝 110年12月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣佳冬鄉六根庄打破重男傳統，拜新丁活動開放女嬰也可以擺放供品，男稱「新丁」、女則為「新枝」，明年廟方還要加碼贈送等比例製作的亮光小燈籠。

客家六堆地區從春節到元宵間，會舉辦祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」活動，已經有300多年歷史，其中以屏東佳冬六根庄的「福廠」最特別，今年首度開放女嬰家長也可以進場擺放供品參拜，吸引19名女嬰參加。

佳冬六根庄三山國王廟主委張明輝接受中央社記者訪問表示，早年醫藥並不發達，傳統社會中大多都是重男輕女的狀態，長輩會向神明祈求家中男丁平安長大，為落實男女平權，六根庄今年首辦女嬰也可進到福場擺供品拜拜，男嬰為「新丁」、女嬰則是「新枝」。

張明輝表示，明年的活動將在2月11日及12日舉行，要吸引更多民眾報名參加傳統節慶活動，將會贈送廟方的文創商品、亮光小燈籠。

張明輝說，作福拜新丁中又以佳冬六根庄三山國王廟的祭拜場所「福廠」最特別，是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有140多年歷史。這次亮光小燈籠就是依照福廠內的燈籠等比例製作，留給新丁與新枝紀念。（編輯：謝雅竹）1101229