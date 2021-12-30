桃園市府發表新書 記錄局處及醫護團隊抗疫歷程

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市政府今天發表新書「守住桃園、守護臺灣」，記錄市府及醫護團隊2年來抗疫歷程。市長鄭文燦也頒發感謝狀給相關醫院、醫師公會等單位，表達對基層防疫人員的謝意。

桃園市政府舉行「守住桃園、守護臺灣」新書發表會，書中紀錄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始至今、近2年來桃園市政府防疫團隊抗疫過程，以7個章節細述醫療救治、衛生疫調、警政智慧科技協防等工作內容。

鄭文燦出席新書發表會時表示，桃園市政府和醫護團隊靠著超前部署、精準疫調、擴大篩檢、確實隔離，讓一次次群聚事件落幕，並以快速施打疫苗策略，讓桃園長者疫苗涵蓋率達到六都最高。

鄭文燦說，在確診病患照顧上，桃園醫療團隊甚至能支援雙北醫療量能，桃園不只守護桃園，也協同中央、支援雙北，共同面對這場防疫戰爭。

鄭文燦表示，防疫戰爭尚未結束，市府後續防疫工作將採3大重點，首先是嚴加落實春節入境檢疫專案、嚴守國門防線，再來是與11家責任醫院召開聯防會議，預作相關因應準備，最後則是開設社區接種站提供服務，針對部分機場、機組員施打第3劑需求，逐步安排疫苗施打計畫。

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鄭文燦也說，在春節年後旅館量能足夠時，市府將再推出醫護人員安心住宿方案，提供免費或折扣旅館及民宿住宿方案，讓醫護人員可以休息放鬆；環保局也將推出「防疫英雄專案」，凡醫護人員、市府防疫基層同仁購買電動機車，除桃園現行優惠補助之外，再提供95折優惠，以表達對醫護人員的支持與感謝。

鄭文燦也在發表會中，頒發感謝狀並贈書予桃園市11家急救責任醫院、桃園市醫師公會、護理師公會、藥師公會、醫檢師公會、防疫計程車隊、清潔大隊等單位，向醫療及基層防疫人員致上謝意。（編輯：方沛清）1101230