跨年夜貓空看101煙火 警規劃路段單向通行管制

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（中央社記者劉建邦台北31日電）今天跨年夜許多民眾會選擇赴台北市貓空觀賞台北101煙火秀，警方規劃從中午起至明天凌晨2時止，針對貓空附近路段實施單向通行管制，包含指南路3段等處。

台北市警察局文山一分局發布新聞資料指出，「台北最HIGH新年城-2022跨年晚會」晚間登場，貓空地區歷年來常為觀賞101煙火秀熱門景點，每年均吸引許多民眾上山觀賞。

警方表示，為維護貓空地區交通順暢，自今天中午12時起至民國111年1月1日凌晨2時止，指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心，實施單向通行管制。

警方指出，今天晚上6時起實施單向通行管制路段，包含指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。

貓纜貓空站、茶展中心、草湳橋至指南路3段38巷及40巷口；貓纜貓空站、指南路3段38巷及34巷、老泉街45巷，以上單向通行管制路段到明天凌晨2時止。

警方表示，貓空山區道路狹窄，預估上山遊客可能較多，為避免雙向會車，造成交通阻塞，規劃單向環狀路線，駕駛人可從政治大學往指南路3段38巷與40巷口、指南路3段34巷與38巷口、貓纜貓空站、茶展中心、草湳橋、指南路3段40巷、政治大學。

警方呼籲，駕駛人應配合現場執勤員警指揮行駛，並多搭大眾運輸工具上山。（編輯：張銘坤）1101231