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桃園市立圖書館 111年起「玩具」列入館藏

2021/12/31 15:28（12/31 15:43 更新）
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桃園市立圖書館111年起將把「玩具」列入館藏項目，導入融和玩具遊戲認證標章，並在總圖及南、北桃園各選一個分館，增設玩具館藏提供民眾館內借閱。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月31日
桃園市立圖書館111年起將把「玩具」列入館藏項目，導入融和玩具遊戲認證標章，並在總圖及南、北桃園各選一個分館，增設玩具館藏提供民眾館內借閱。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月31日
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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市立圖書館昨天召開館務會議，通過明年起將把「玩具」列入館藏項目，並導入融和玩具遊戲認證標章、增設玩具借閱服務館舍，加強原有的桃園市兒童玩具圖書館服務內容。

桃園市立圖書館方今天向中央社記者表示，桃園市原先有兒童玩具圖書館，提供各類玩具借用、展示、教學、二手玩具交換等服務，運作至今受外界好評，桃園市立圖書館透過將「玩具」列入館藏項目，等同將兒童玩具圖書館的服務據點，分散到市立圖書館分館。

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桃園市立圖書館表示，館務會議也修正「玩具」館藏策略，正式推動融和玩具遊戲認證標章至館藏採購；融合玩具是指一般人可與特殊兒童一起共同使用的玩具，針對不同的玩具屬性，分為視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮及親子共6種遊戲認證標章。

桃園市立圖書館指出，初期將採購通過銀髮及親子遊戲認證標章的玩具，並在總圖及南、北桃園各選1個分館，增設玩具館藏提供民眾館內借閱；原先已在運作的行動玩具車，也會擴大推廣，將館藏介紹桃園在地家庭及團體。（編輯：郭諭儒）1101231

桃園市立圖書館召開館務會議通過，自111年起將把「玩具」列入館藏項目，加強原有的桃園市兒童玩具圖書館服務內容。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月31日
桃園市立圖書館召開館務會議通過，自111年起將把「玩具」列入館藏項目，加強原有的桃園市兒童玩具圖書館服務內容。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月31日
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