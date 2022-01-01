高雄跨年收視爆棚 線上破404萬人次為台灣燈會暖身

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）台灣燈會會前會高雄跨年全台唯一多視角轉播，更首創雙製播、雙舞台，昨晚除現場湧入逾23萬人，線上觀看更是突破404萬人次，創下誇張收視成績，線上觀看更是勇冠全國。

高雄市政府今天中午發布新聞稿表示，市府攜手民視、華視首創跨年雙製播，雙舞台，更隔海以中華電信5G技術進行異地共演，且在國軍雙軍艦坐鎮高雄港加持下，現場湧入逾23萬人；晚會直播則涵蓋電視、網路社群、入口網站、通訊軟體等通路，不包含收視率仍在統計中的電視，線上觀賞即已超過404萬人次，創下最狂收視成績。

2022台灣燈會在高雄會前會—雙舞台跨年晚會全台唯一多視角轉播成績亮眼，MOD與Hami Video總計超過110.4萬人次收看，在MOD跨年專區裡收視名列第一。YouTube頻道累積觀看次數超過215萬次，其中蓬萊舞台超過134.7萬、高流舞台超過81萬次觀看。Yahoo TV直播雙舞台，蓬萊舞台超過15.9萬、高流舞台15.1萬，累計超過31萬次觀看。

市府指出，Facebook於「高雄一百」、「陳其邁 Chen Chi-Mai」、「民視娛樂」等頻道分兩段直播，總觸及人次超過26.5萬人，數字持續增加累計中。LINE TODAY LIVE官方帳號線上觀賞蓬萊舞台超過17.3萬、高流舞台2.8萬，超過20.1萬觀看次數。

另外，跨年倒數過後，市府進入「燈會倒數」，向全台民眾宣告迎接「2022台灣燈會在高雄」。「台灣燈會防疫平台」也於跨年夜正式亮相。（編輯：黃世雅）1110101