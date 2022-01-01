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中央地方攜手整治濁水溪 減少揚塵日降低

2022/1/1 17:51（1/1 18:06 更新）
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雲林縣長張麗善1日表示，在行政院核定的「濁水溪揚塵防制及改善第2期行動方案」分工下，中央、雲林縣、彰化縣政府等單位各依「水利」、「造林」及「防災應變」3大架構，執行濁水溪揚塵防制及改善工作，統計110年濁水溪揚塵事件日降到剩6天，改善有成。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月1日
雲林縣長張麗善1日表示，在行政院核定的「濁水溪揚塵防制及改善第2期行動方案」分工下，中央、雲林縣、彰化縣政府等單位各依「水利」、「造林」及「防災應變」3大架構，執行濁水溪揚塵防制及改善工作，統計110年濁水溪揚塵事件日降到剩6天，改善有成。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）110年濁水溪揚塵事件日降到剩6天，相較106年減少53天，整體改善率達88.7%。雲林縣政府表示，中央和地方近年投入濁水溪整治，透過綠覆蓋、水覆蓋等工法減少濁水溪裸露地。

濁水溪揚塵影響已超過百年，濁水溪在非汛期河道流量減少，河床砂土因水位降低形成裸露地，在強風吹拂下土砂揚起，產生自然災害現象。揚塵在東北季風來襲更為明顯，影響濁水溪南岸居民的生活。

雲林縣政府今天發布新聞稿，雲林縣長張麗善表示，在行政院核定的「濁水溪揚塵防制及改善第2期行動方案」分工下，中央、雲林縣、彰化縣政府等單位分別依「水利」、「造林」及「防災應變」3大架構，執行濁水溪揚塵的防制及改善工作。

根據雲林縣政府統計，民國110年成水覆蓋228公頃、綠覆蓋274.7公頃、其他覆蓋343.7公頃、三仙膠噴灑215.9公頃、文蛤殼覆蓋5.9公頃、河道整理3.26公里、防洪植栽4.52公里等各式工法施作。

張麗善指出，中央到地方多管齊下防治揚塵，濁水溪裸露地面積已從106年的1500公頃減至110年的814公頃，減少686公頃，改善達45.7%，濁水溪揚塵事件也從106年的59日逐年遞減為50天、29天、9天到110年的6天。

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環保署崙背測站的PM10年平均濃度也由57.3微克/立方公尺（μg/m3）降低至43.5μg/m3，麥寮測站的PM10年平均濃度亦由70.7μg/m3降低至39.1μg/m3，顯示由濁水溪上游到出海口各個區段均有明顯改善。

張麗善說，未來將持續透過河道濬深、植生綠化、植樹造林等長效性防塵措施，整體裸露地改善後，能夠復育生態衍生出適合動植物生存棲地環境，將濁水溪打造成為生態遊憩的親水園地，與中央共創生態復育及揚塵改善的雙贏效果。（編輯：郭諭儒）1110101

雲林縣長張麗善1日指出，從中央到地方多管齊下防治濁水溪揚塵，目前濁水溪裸露地面積已從民國106年的1500公頃減至110年的814公頃，改善達45.7%，揚塵事件也從106年的59天逐年遞減為50天、29天、9天到110年的6天。（雲林縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年1月1日
雲林縣長張麗善1日指出，從中央到地方多管齊下防治濁水溪揚塵，目前濁水溪裸露地面積已從民國106年的1500公頃減至110年的814公頃，改善達45.7%，揚塵事件也從106年的59天逐年遞減為50天、29天、9天到110年的6天。（雲林縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年1月1日
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