三峽河染成牛奶白 染整廠惹禍最高可罰2000萬元

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市樹林區1家染整廠廢水收集管線破裂，6日排水污染三峽河成乳白色。新北市環保局今天表示，已要求工廠關閉管線改善，並依違反水污染防治法告發，最高可處新台幣2000萬元。

新北市府環保局今天發布新聞稿表示，6日上午9時接獲陳情，反映三峽河被污水染白，稽查員沿線立即採集水樣檢測，沒有急毒性反應。

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環保局說，稽查員繼續追查可疑污染源，查出廢水來自上游的樹林區佳園路3段上某染整工廠，因管線破裂導致廢水流出污染三峽河，業者依指示關閉管線並承諾會配合改善。環保局依違反水污染防治法第28條第1項規定告發，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。不過，後續仍有許多程序認定與約詢，目前金額未定。

環保局表示，河川污染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利污染事證，除有賴稽查員現場判斷及辦案經驗，民眾在第一時間報案並留下具體資訊及污染位置，也是快速破案的關鍵。（編輯：郭諭儒）1110107