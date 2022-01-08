南投一家8口擠破屋遭蛇擾 女童陳情信引鼻酸

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民進黨南投縣議員葉仁創8日表示，林姓女童一家人住在國姓鄉北山村，但就讀埔里鎮南光國小，林父打零工支撐家計，因疫情導致工作不穩定，而林母則是最近剛生產，需照顧6名孩子難以外出工作，一家擠在破舊老屋，孩子只能睡地上，因此希望外界伸援；消息傳出後，各界愛心不斷。（葉仁創提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）「有蛇會跑進房間，讓我害怕，好想跟妹妹共有1間房間」南投林姓女童寫信求助，一家8口擠在1間破舊小屋，縣議員葉仁創奔走，各界愛心不斷，副總統賴清德也允諾關懷協助。

南投縣議員葉仁創昨天透過臉書表示，收到1封信，是1名小女孩的小心願，讓他震撼不已。女童信中寫著：「我就讀南光國小，同學媽媽生2個或3個，而我的媽媽生6個，我們家只有1間房間，我都睡地上，夏天有蛇會跑進房間，讓我害怕。」

女童向葉仁創說，她好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟們也共有1間房間，希望能幫她圓夢。葉仁創表示，這是他接過最小年紀的陳情書，他一定會用盡生命的力量為女童一家努力。

葉仁創今天接受媒體聯訪表示，林姓女童就讀埔里鎮南光國小，一家人住在國姓鄉北山村，林父打零工支撐家計，因疫情導致工作不穩定，而林母最近產下1名嬰兒，需照顧6名孩子難以外出工作，一家擠在破舊老屋，孩子只能睡地上，因此希望外界伸援。

葉仁創指出，林父曾申請低收入戶，疑似持有少許祖傳土地，所以未通過資格審查，成為社會「邊緣戶」，林姓女童這年紀應該快樂成長，卻因家中貧困只能睡地板。他聯繫南投縣政府盡快訪視，也向賴副總統反映，盼透過台南市「做工行善團」協助整修林家房屋。

葉仁創今天下午再發文表示，不斷收到許多朋友、公司、社團組織紛紛表達關心並願幫助一臂之力，不管是出錢、出力或整修建材。賴副總統下午也透過府內與他通電話，了解林小妹一家狀況。葉仁創說，他感受到副總統賴清德第一時間對林小妹一家的心急和不捨，同時也允諾會持續關懷和協助。

另外，他與南投縣府預計12日上午一起訪視，他也和台南市政府聯繫，待與南投縣府訪視後，立即啟動賴副總統擔任台南市長時發起組建的「做工行善團」初勘討論作業，協助整修林家房屋。

不少人想直接捐款，不過葉仁創認為，捐款有嚴謹法定程序，要由專業單位來協助才適當。（編輯：郭諭儒）1110108