一家4口擠旗津破舊老屋 衡山行善團30多人助修繕

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患有慢性疾病的阿華媽媽與72歲丈夫、2名弱勢兒子住在高雄旗津老舊鐵皮屋，衡山基金會號召30多人志工團修繕，讓老舊房屋煥然一新。（衡山基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）患有慢性疾病的阿華媽媽與72歲丈夫、2名弱勢兒子住在高雄旗津老舊鐵皮屋，每逢下雨屋內就下起小雨，木板牆發霉髒亂，衡山基金會號召30多名志工修繕，讓老舊房屋煥然一新。

衡山基金會今天新聞稿指出，60歲的阿華媽媽患有慢性疾病，導致視力病變、下肢潰爛傷口難癒，同住的72歲丈夫、2名弱勢兒子也難以擔起家庭經濟重擔，平時只能打打零工，這2年卻隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，幾乎沒了工作，只能靠微薄補貼撐起家計。

志工日前訪視阿華媽媽時，發現房屋不僅環境昏暗，且一家人每天睡在發霉、腐爛的床板上，味道令志工難受，加上鐵皮屋頂破損、坍落，每逢大雨屋內就跟著下小雨，老舊雜亂線路爬滿牆面，讓人看的膽顫心驚。

患有慢性疾病的阿華媽媽與72歲丈夫、2名弱勢兒子住在高雄旗津老舊鐵皮屋，衡山基金會號召30多名志工前往協助修繕。（衡山基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月4日

衡山基金會號召30多人志工團，帶著鐵工、輕隔間、水電等各項工程專業人士，到旗津為阿華媽媽打造安全避風港，先更換鐵皮屋頂，再拆除腐爛的木板房間及床板，重新打造安全防火、溫暖且不潮濕的臥室空間，也更換輕鋼架天花板、線路照明設備，還有充滿家的味道的傢俱。

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看到大舉人力幫忙改善住家，72歲的伯伯感動得流下男兒淚，對志工說「有你們真的很好，現在房間終於有房間的樣子了」。女兒現場接受媒體採訪也哽咽表示，家裡生活真的很不容易，面對天花板的破損，爸爸只能一層又一層補上去，仍無法阻止漏水，非常感謝志工協助，讓媽媽終於有個好的地方可以住。

衡山基金會表示，每次出團修繕任務，都有來自四面八方的熱情志工，也歡迎更多民眾加入愛心行列，用行動支持行善，讓弱勢朋友有個安全的居住所。（編輯：黃世雅）1110904