台南公私部門協力 助弱勢父女修繕房屋

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台南市政府與社團法人台灣善種子義工團攜手協助永康區弱勢家庭修繕房屋，31日在台南市長黃偉哲（左）等人見證下舉行住宅改善完工交屋典禮，黃偉哲也特別代表所有市民感謝義工團溫暖善舉。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府與社團法人台灣善種子義工團合作，協助永康區弱勢家庭修繕房屋今天完工交屋，協助因病導致生活面臨難題的案住「阿雄」（化名）及2名女兒改善居住環境。

台南市政府社會局提供資料指出，家住永康區的阿雄是台南市列冊中低收入戶，獨力扶養2名在學女兒，原以油漆工作為業，7年前因中風導致左側手腳無力而無法工作，家庭經濟受嚴重影響。父女3人同住於與家族共有的老舊房屋。

台南市社會局指出，由於老厝長年缺乏經費維修，屋頂破損造成屋內嚴重漏水，導致天花板變形脫落，電路、照明設備、門窗損壞及壁癌等情況，近年阿雄因健康情形惡化，長女於大一時休學投入職場，次女亦轉至大學夜間部並半工半讀，勉強維持家計，但仍無法負擔龐大房屋修繕費用。

台南市社會局指出，台灣善種子義工團在得知情況後募集材料經費，並號召各界義工進行住宅修繕，同時轉介市府社會局運用「弱勢家庭住宅改善實施計畫」支援材料費用，並由環保局協助清運家戶垃圾及廢棄家俱。

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今天在台南市長黃偉哲等人見證下舉行住宅改善完工交屋典禮，阿雄對各界的幫忙頻頻致謝，感謝市府和許多人的協助，讓他和女兒擁有更好的居住環境。

黃偉哲致詞表示，他要代表所有市民感謝台灣善種子義工團，許多弱勢家庭或邊緣戶受限於經濟能力，無法擁有最基本的居住及生活品質，可能因為不符合資格而無法被社會安全網接住，但是在社會安全網之外，仍有很多志工團體用愛心給予幫助，市府社會局也會積極運用民間捐款擴大扶助範圍。（編輯：黃世雅）1110731