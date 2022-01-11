全國首座 高雄旗津生命紀念館太陽能光電啟用

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄市「旗津生命紀念館太陽能光電設施」今天舉行啟用，創下國內首座殯葬設施結合太陽能光電的紀錄。設置太陽能光電容量可達756.45KW（千瓦），每年發電收取回饋金112萬元。

副市長林欽榮與民政局、殯葬管理處及旗津區公所團隊出席啟用儀式，見證再生能源於旗津發展運轉重要時刻。林欽榮致詞指出，再生能源運用不僅是友善環境重要里程碑，同時也是實現環境永續發展重要途徑。

林欽榮說，旗津生命紀念館作為民政局殯葬管理處結合太陽光電與殯葬設施的「先行試點」，後續將盤點其餘遷葬後閒置土地及納骨塔周邊空地，進一步規劃設置太陽能光電設施標的，預估總面積達12萬2732平方公尺，發電容量為9MW（百萬瓦），活化閒置空間，建構零污染綠色環境。

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市府統計，截至去年12月建置太陽光電設置案1538件，累積裝置容量達284.530MW未來高市太陽光電「6年達成1GW」建置目標勢在必行，為國家訂定2025年20GW的建置目標及發展南部半導體S廊帶需要。

民國104年3月啟用的旗津生命紀念館，為地上3層採現代化設計建築物。光電設施去年1月動工，實際設置容量756.45KWP，設置地點包含紀念館屋頂、停車場，面積約4420平方公尺，每年太陽能發電可收取回饋金約112萬元。透過太陽光電設置，達到遮蔭目的，有效降低停車場及紀念館本體溫度，提供民眾舒適祭拜空間。（編輯：孫承武）1110111