堆放廢棄物污染環境 連江地檢察署查獲不肖業者

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（中央社記者邱筠連江縣13日電）馬祖南、北竿有人惡意堆置廢棄物，污染環境。連江地方檢察署昨天查獲違法情形，查扣作案使用工具，並傳喚涉案者訊問，共14名涉案者涉嫌廢棄物清理法、竊佔國土等罪。

連江地方檢察署主任檢察官黃振倫昨天指揮專案小組，前往南竿、北竿4處違法堆置處理廢棄物地點，搜索並查看開挖情形，發現業者惡意掩埋大量塑膠、磁磚、廢木材、電線外皮、水泥塊等影響環境，當場查扣業者作案使用怪手、剝皮機等工具，並傳喚周姓、朱姓、曹姓等14名主要涉案業者及嫌犯到案訊問。

連江地方檢察署主任檢察官黃振倫今天以新聞稿說明，本案經訊問後，被告等人涉犯廢棄物清理法、竊佔國土等犯罪嫌疑重大，主要犯嫌坦承犯行並主動表示願意配合恢復土地原貌。本案不法犯罪所得經連江地方法院裁定，予以保全扣押被告等人財產，主要業者以新台幣10至30萬元金額交保，待後續司法調查。

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連江地方檢察署表示，透過檢警環保平台接獲違反廢棄物清理法情資，經長期蒐證，並與法務部調查局馬祖調查站、警政署保安警察第七總隊第三大隊第一中隊與行政院環境保護署北區環境督察大隊、連江縣環境資源局成立40人專案小組，在昨天終於順利查獲不法情事。

連江地方檢察署表示，馬祖多處土地遭不肖業者竊佔並堆置、掩埋廢棄物，造成馬祖環境污染、破壞生態，將嚴格偵辦，並要求涉案業者配合連江縣環資局恢復環境，保護馬祖地區自然生態。（編輯：張銘坤）1110113

連江地方檢察署12日指揮專案小組，前往南竿、北竿4處違法堆置處理廢棄物地點搜索調查，其中一處發現許多水泥塊傾倒在周邊環境，造成污染、影響生態。（連江地方檢察署提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月13日