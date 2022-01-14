防疫情延燒新北 侯友宜：適時調整防疫旅館功能

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長侯友宜今天表示，1名聯邦銀行行員的丈夫採檢確診，家住新北。新北市全面戒備做最壞的打算，除擴大精準疫調、提升專責病房數量，必要時防疫旅館轉為集中檢疫所。

侯友宜今天上午視察捷運大坪林站的防疫措施，除到站體、廁所外瞭解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，也短暫進入車廂，瞭解車內空氣循環系統。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，接獲通報聯邦銀行（桃園市健行分行）行員的丈夫，住在新北市採檢確診，初步疫情調查生活單純，工作地點在台北市，目前擴大精準疫調與篩檢。

記者詢問侯友宜是否擔心這一波Omicron變異株疫情，會延燒到新北市；他說，新北市在疫情初就全面戒備，尤其台北、新北、基隆、桃園為大台北共同生活圈，新北位在公車、捷運與生活交會點，必須全力防範。

侯友宜說，一步一腳印落實防疫，新北市與台北市、桃園市並肩作戰，同步嚴謹面對，以穩定新北守住疫情。

他說，這幾天境外來台旅客逐漸進入高峰期，也有居家檢疫者採檢確診，因此全面備戰，最壞的打算是疫情從桃園市或台北市延燒進入新北，屆時，新北採取精準疫調擴大採檢因應。

他說，新北目前仍全力防守中，若進入最壞的狀況，也將依照需求開出重症與輕症專責病房，分流照顧病患，目前已經開出1/3的量，也整備並提升醫療量能，以因應疫情大爆發。

另外，針對收治輕症患者的集中檢疫所需求，也將規劃防疫旅館在春節後需求降低時，彈性調整將檢疫旅館轉變功能為集中檢疫所。

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針對捷運防疫，侯友宜表示，曾有職場在台北市的確診個案，搭捷運往返新北住處與台北，因此特別重視捷運防疫。台北捷運公司也強調，每2小時環境清消。

侯友宜說，捷運公司員工沒有打第3劑疫苗者，將週週篩檢，面對疫情升溫，須比平常更落實嚴謹防疫，也提醒捷運、防疫計程車等業者遵守。乘客須做好自我健康管理與量體溫、戴口罩等防備措施。（編輯：郭諭儒）1110114