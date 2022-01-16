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改善事故頻傳現況 嘉139線縣道拓寬開工

2022/1/16 15:51（1/16 18:40 更新）
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嘉義縣政府為改善嘉139線道路交通情況，爭取中央補助新台幣5億多元拓寬工程經費，16日舉行第2、3期工程開工典禮，縣長翁章梁（右4）、民進黨立委陳明文（右5）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日
嘉義縣政府為改善嘉139線道路交通情況，爭取中央補助新台幣5億多元拓寬工程經費，16日舉行第2、3期工程開工典禮，縣長翁章梁（右4）、民進黨立委陳明文（右5）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣中埔鄉嘉139線縣道連接阿里山公路與台3線，路面僅5至9米寬，事故頻傳，縣府爭取中央補助新台幣5億多元，全線將拓寬為12至15米，改善交通，今天舉行開工典禮。

嘉義縣政府為改善嘉139線縣道交通情況，爭取到中央補助5億多元工程拓寬經費，今天舉行第2、3期工程開工典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁等人皆與會。

縣府建設處長郭良江簡報時表示，嘉139線縣道連結台18線（阿里山公路）與台3線，臨近國道3號中埔交流道，大卡車、砂石車、重機常走此路，但嘉139線縣道僅5至9米寬，使得事故頻傳。

郭良江說，第1期拓寬工程約1公里長，已於民國107年拓寬至15米，2、3期工程今天開工，約5公里長，將拓寬12到15米，預計112年底完工。這3期的總經費共7.2億元。

郭良江指出，道路拓寬後增設路側排水溝、標線標誌與照明設施，增加行車安全性，既有電桿全面地下化，淨化原本雜亂的天際線，提供良好的行車視覺與景觀。

縣府表示，嘉139線縣道是前往西拉雅國家風景區和大埔鄉、曾文水庫最重要的聯絡道路。（編輯：陳仁華）1110116

嘉義縣中埔鄉嘉139線道路連接阿里山公路與台3線，路面僅5至9公尺寬，縣府爭取中央補助經費，預計全線路面將拓寬為12至15公尺，16日舉行第2、3期工程開工典禮。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日
嘉義縣中埔鄉嘉139線道路連接阿里山公路與台3線，路面僅5至9公尺寬，縣府爭取中央補助經費，預計全線路面將拓寬為12至15公尺，16日舉行第2、3期工程開工典禮。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日
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