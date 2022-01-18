新北長者第3劑接種踴躍 拚1天7萬人

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市昨天針對全市44萬7000名65歲以上長者展開第3劑接種，新北市長侯友宜表示，長輩接種踴躍，首日接種達4萬人，希望能拚一天接種7萬人，提高疫苗覆蓋率。

侯友宜上午到板橋第一運動場視察長者接種第3劑疫苗動線，接受媒體聯訪時表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，昨天有4萬名長輩出來接種第3劑，透過鄰里系統來分區分時段施打，長輩接種非常踴躍，施打速度非常快。

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他表示，目前第1劑接種率達8成2、第2劑7成6，現在衝第3劑，希望一天能打到7萬劑的量，快速提高第3劑的疫苗覆蓋率。

衛生局表示，為鼓勵符合第3劑資格的民眾踴躍接種，新北市規劃18處中大型社區接種站、長者分區分里分時段接種、合約醫療院所門診、專案接種等，提供4大多元接種服務，配合中央1922疫苗預約平台開放20萬6000人預約接種外，針對全市44萬7000名65歲以上長者，透過區公所、里長通知於1月17日至28日期間完成接種。（編輯：方沛清）1110118

新北市針對全市44萬7000名65歲以上長者展開第3劑COVID-19疫苗接種，醫療人員專區進行疫苗準備作業。中央社記者王鴻國攝 111年1月18日

新北市針對全市44萬7000名65歲以上長者展開第3劑COVID-19疫苗接種，新北市長侯友宜（立者左2、紅背心者）18日前往視察施打情形並向長者致意。中央社記者王鴻國攝 111年1月18日

本土COVID-19疫情持續延燒，新北市針對全市44萬7000名65歲以上長者展開第3劑疫苗施打，長者接種踴躍。中央社記者王鴻國攝 111年1月18日