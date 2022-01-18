新北推智能漁港系統 遠端即時掌握漁港動態

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新北市長侯友宜（中）18日主持新北市智能漁港系統啟用儀式，他表示，新北市有28個漁港，透過智能漁港管理中心，可以AI影像辨識、定位系統及岸水岸電的補給系統，讓漁船、漁民透過大數據分析快速進出。（農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天主持新北市智能漁港系統啟用儀式，市府表示，藉結合智能設備，透過網路傳輸，打破空間隔閡，可遠端即時掌握漁港動態，大幅減少人力支出。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市有28個漁港，透過智能漁港管理中心，可以AI影像辨識、定位系統及岸水岸電的補給系統，來讓漁船、漁民能夠透過大數據的分析來快速進出。

他表示，漁港在轉型變成觀光休閒的過程中，也可以藉著影像即時分析跟傳送，來保護現場的民眾的安全，讓漁港轉型更順利，也讓漁船和漁民使用更方便。

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農業局以新聞稿指出，新北市海岸線達145公里，28座漁港位置分散，使得管理上需耗費龐大人力，成立漁港智能管理中心，結合智能設備，透過網路傳輸設備，打破空間上的隔閡，可遠端即時地掌握漁港動態，大幅減少人力支出。

農業局表示，智能漁港管理中心導入AI人工智慧影像辨識學習技術，自動辨識並透過建置監視及廣播設備，可遠端廣播漁港端，提醒民眾及漁民注意安全或管理違規行為，並自動通知相關管理人員，以提升漁港安全及應變能力。（編輯：張銘坤）1110118