金門垃圾減量40% 環保署：落實分類值得效法

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環保署環境督察總隊長李健育（右1）18日在金門縣長楊鎮浯（右2）等人陪同下，視察金門縣金湖鎮新塘垃圾掩埋場，並聽取環保局報告，李健育當場允諾加碼補助相關設施經費。中央社記者黃慧敏攝 111年1月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）環保署環境督察總隊長李健育今天表示，金門垃圾量降低、廚餘回收量大增，解決40%垃圾處理問題，是無焚化處理設施縣市中，推動分類減量最落實的縣市，值得其他縣市效法。

李健育在金門縣長楊鎮浯、環保局長楊建立等人陪同下，今天到金湖鎮新塘垃圾掩埋場和金沙鎮英坑清潔隊部視察垃圾處理設施及清潔隊工作環境，並致贈慰勞金。

李健育致詞表示，金門是無焚化處理設施縣市中推動垃圾分類及減量最落實的縣市，垃圾轉運量由1萬噸減到7000噸，廚餘回收量由2000噸提升至5000噸，顯見廚餘大都從垃圾中分類出來了，金門解決了40%的垃圾處理問題，值得其他縣市效仿。

李健育表示，環保署重視離島垃圾處理設施及清潔隊員作業環境安全，民國110到111年預估補助金門約新台幣6000萬元在垃圾轉運及掩埋場改善工程，改善作業環境、加固擋土牆及增設消防設施等；另補助近4000萬元興建廢棄物倉儲廠，短期可做為暫置垃圾貯存場，避免垃圾飛散、環境髒亂及預防火災。

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李健育當場加碼，未來將再補助約1000萬元改善掩埋場設施、5000萬元設置垃圾分選設備、1億元推現地自主處理設施，他強調這是環保署的垃圾處理政策。

楊鎮浯表揚金湖鎮去年和台灣電力公司金門區營業處合作，將322根廢棄電線桿再利用做成廠區內資源回收物隔間牆，賦予木電桿新生命，真正做到資源循環再利用，為政府節省很多經費，值得各鄉鎮學習。（編輯：郭諭儒）1110118

環保署環境督察總隊長李健育18日到金門視察垃圾處理設施及清潔隊工作環境，他表示，金門是無焚化處理設施縣市中推動垃圾分類及減量最落實的縣市，垃圾量降低、廚餘回收量增加，值得其他縣市效法。中央社記者黃慧敏攝 111年1月18日