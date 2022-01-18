推廣太陽光電 苗栗縣估111年總發電量近7千萬度

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣府推動環保綠能，今天舉辦太陽光電案場觀摩會，藉分享已成功營運案場經驗，落實光電案場的生態友善措施，降低開發造成生活環境衝擊。縣府估今年總發電量近7千萬度。

苗栗縣政府工商發展處今天邀光電案場開發業者、民代，實地觀摩太平洋綠能在後龍鎮龍坑段設置的光電案場，光電設施設置面積5670.403平方公尺，總裝置容量900.16瓩，每天平均發電量為2438.4瓩，案場於去年9月市電併聯完成。

縣府指出，案場圍欄採用直向格柵圍籬，間距14公分，野生動物可自由進出，提供良好庇護場所，另在案場旁架設紅外線照相機監看記錄出入案場的野生動物，若監測到保育類動物即通報縣府做為日後調查資料的參考；此外，依照先前審查會承諾，將原設置太陽光電的508.776平方公尺用地提供做為生態緩衝區，並栽種綠籬，達到生態與綠電共存。

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縣府工商發展處統計，至今年1月初為止，苗栗縣非都市土地興辦及容許核准的光電案場共計53件，引進投資金額逾新台幣36億元，總裝置容量61124.22瓩，預計今年總發電量將達到6986萬度，約可提供1萬9406戶家庭使用。

縣府表示，為減低開發行為對於環境衝擊，達到再生能源開發與環境生態友善共存目標，希望借助已成功營運案場的經驗，使開發業者能了解建置到營運時應注意的重點，降低光電案場開發對生態環境及周遭民眾生活環境的衝擊。（編輯：李錫璋）1110118