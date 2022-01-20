自主健康管理考生1名 中市府專車接送單獨考場

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）111學年度學科能力測驗將在1月21日至23日舉行，台中市有1名自主健康管理考生，台中市政府表示，將派遣防疫計程車接送往返家裡、試場，並安排單獨考場及動線。

111學年度學科能力測驗明天登場，台中市長盧秀燕今天前往弘文高中視察測驗試場並宣布成立防疫應變中心，邀集醫療學者專家協助各考場突發狀況。台中市共有4個考區、10所學校為試場，考生人數共計1萬4700多名。

盧秀燕視察時要求，各試場落實進場量測體溫作業、全面佩戴口罩、中午用餐使用隔板及進入試場消毒雙手等防疫措施，依大考中心規劃，安排每間試場人數為36人，妥為規劃入場及休息動線等，若考生出現發燒等不適症狀，應於防疫試場應試，讓考生在安全衛生無虞的環境下安心應試。

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盧秀燕接受媒體聯訪時指出，台中市10個考場內，有1名自主健康管理的考生，因他的家人自國外返台正在居家檢疫中，這名考生列為自主健康管理，市府將派遣防疫計程車，接送他往返家裡、試場，安排單獨考場、動線。

盧秀燕表示，因應疫情變化，今年依據大學入學考試中心防疫準則，不開放家長、親友陪考，以維護考生權益與健康為原則，試場將於今天下午2時至4時開放查看，考生要配合防疫規定，以不進入教室方式查看試場。（編輯：陳仁華）1110120