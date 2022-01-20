更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

自主健康管理考生1名 中市府專車接送單獨考場

2022/1/20 11:21（1/20 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度學科能力測驗將於21日登場，台中市長盧秀燕（左）20日上午視察考場，並宣布成立防疫應變中心，邀集醫療學者專家協助各考場突發狀況。中央社記者趙麗妍攝 111年1月20日
111學年度學科能力測驗將於21日登場，台中市長盧秀燕（左）20日上午視察考場，並宣布成立防疫應變中心，邀集醫療學者專家協助各考場突發狀況。中央社記者趙麗妍攝 111年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）111學年度學科能力測驗將在1月21日至23日舉行，台中市有1名自主健康管理考生，台中市政府表示，將派遣防疫計程車接送往返家裡、試場，並安排單獨考場及動線。

111學年度學科能力測驗明天登場，台中市長盧秀燕今天前往弘文高中視察測驗試場並宣布成立防疫應變中心，邀集醫療學者專家協助各考場突發狀況。台中市共有4個考區、10所學校為試場，考生人數共計1萬4700多名。

盧秀燕視察時要求，各試場落實進場量測體溫作業、全面佩戴口罩、中午用餐使用隔板及進入試場消毒雙手等防疫措施，依大考中心規劃，安排每間試場人數為36人，妥為規劃入場及休息動線等，若考生出現發燒等不適症狀，應於防疫試場應試，讓考生在安全衛生無虞的環境下安心應試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕接受媒體聯訪時指出，台中市10個考場內，有1名自主健康管理的考生，因他的家人自國外返台正在居家檢疫中，這名考生列為自主健康管理，市府將派遣防疫計程車，接送他往返家裡、試場，安排單獨考場、動線。

盧秀燕表示，因應疫情變化，今年依據大學入學考試中心防疫準則，不開放家長、親友陪考，以維護考生權益與健康為原則，試場將於今天下午2時至4時開放查看，考生要配合防疫規定，以不進入教室方式查看試場。（編輯：陳仁華）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族