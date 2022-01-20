屏東燈節萬年溪燈區搶先看 水煙火噴頭技術創全台

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2022屏東燈節將於21日登場，縣府20日讓萬年溪燈區搶先看，復興公園段的獨家水煙火噴頭技術，是台灣未曾有過的創新演出。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月20日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東燈節明天登場，今天縣府讓萬年溪燈區搶先看，其中，復興公園段的獨家水煙火噴頭技術，是台灣未曾有過的創新演出。

屏東綵燈節自2017年起每年以不同主題妝點萬年溪畔，今年更名為屏東燈節，首度結合屏東市3大燈區「縣民公園」、「萬年溪畔」及「勝利星村」，分別有不同主題與燈飾，共計48組，明天將登場。

縣長潘孟安今天晚上帶媒體搶先看萬年溪燈區，潘孟安表示，萬年溪燈區分別以年味、童趣及科技作為主題，今年延伸至復興公園及萬年公園，設置絢麗的造型燈飾共計22組，除了靜態燈飾展出外，並於萬年溪及復興公園分別加入太空梭-夢想升空及水舞燈光秀展演，增加活動精彩度。

潘孟安指出，復興公園改造後，在萬年溪設置橡皮壩以調整水位、藉由生態工法改善水質，加上大量林蔭植栽營造「水岸森林」，縣府利用復興公園優勢，特別加入水舞燈光秀展演，以水上無人機（城市起飛）造型為設計概念，4個角為螺旋槳，中心圓為主體，營造五環水景，加上獨家水煙火噴頭技術，是台灣未曾有過的創新演出。

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縣府表示，水舞音樂以「希望、祈願、讚嘆」為主軸，由台灣水舞大師謝明勳總監，量身訂做創作編曲，讓3D水舞的動態美發揮得淋漓盡致，展演時間自點燈後，平日整點展演1次，假日（包含春節連假）半個小時展演1次，搭配環湖燈光秀，每次展出時間約9分鐘。

縣府表示，「2022屏東燈節」將在明天晚間6時在縣民公園正式點燈，點燈當天在主燈旁發送可愛的「如虎添翼小提燈」、「虎虎生風小風車」及「屏安幸福紅包袋」，歡迎大家來縣民公園賞燈同樂。（編輯：謝雅竹）1110120

2022屏東燈節將於21日登場，屏東縣長潘孟安（中戴藍色口罩者）20日帶媒體搶先看萬年溪燈區，他表示，萬年溪燈區分別以年味、童趣及科技作為主題，展出22組燈飾。（屏東縣政府提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月20日