餐廳未落實實聯制禁內用 高市府響應加強稽查

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）指揮中心今宣布即日起餐飲場所強制實施實聯制，未配合餐廳禁止提供內用服務。因應中央政策，高市府也宣布各局處加強稽查，如查獲未配合執行、且經輔導未改善，不得提供內用服務。

桃園西堤餐廳爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，但2名前往西堤用餐的移工沒有預約、沒有實聯制，也沒有看相關新聞報導。指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起餐飲場所強制實施實聯制，未配合的餐廳禁止提供內用服務。

對此，高雄市政府防疫團隊近來進行確診個案疫調時，發現有不少餐飲場所未確實落實實聯制，因此市府也自即日起也要求嚴格執行。

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高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎晚間發布新聞稿指出，目前全球流行的Omicron變異株傳染力強、傳播速度快。且因餐飲場所需脫下口罩飲食，風險較高，落實實聯制有其必要。若有確診個案也能以最快速度匡列、隔離，加速掌握並且斬斷社區傳播鏈。

潘炤穎說，市府自即日起需嚴格落實餐飲場所實聯制，市府相關局處也會開始進行稽查。如有查獲未配合執行、且經輔導未改善餐飲場所，將不得提供內用服務。（編輯：黃世雅）1110122