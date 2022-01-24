台南宣布成立體育局 競技與全民運動並重

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台南市政府24日下午在永華市政中心舉行體育局成立記者會，台南市體育總會代表與多名出身台南的體育選手到場見證。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府今天宣布成立體育局，後續將把組織自治條例送到市議會，預計在議會審議通過後1個月內正式成立，資源將較目前的體育處編制增加，強化菁英選手培育並推廣全民運動。

台南市政府下午在永華市政中心舉行體育局成立記者會，市長黃偉哲在台南市體育總會及多名出身台南的體育選手見證下，宣布將成立體育局，展現市府重視體育發展的決心，並強化體育行政量能、厚植運動發展實力。

黃偉哲致詞表示，台南市在110年全國運動會獲得縣市合併升格以來的最多的89面獎牌，顯見市府對於體育活動的重視，今日宣布體育局成立後，將在最短時間內將體育局組織自治條例送至市議會，盼順利審議通過，通過後的1個月內就可正式成立。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，體育局成立後，台南市投入體育運動發展的人力與資源將逐步增加，組織架構包括「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」，將是六都中唯一將學校體育及社會體育整合的城市，希望將學校運動人才培育無縫接軌至菁英運動選手培訓。

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台南市教育局發布新聞稿表示，台南市體育處自民國99年縣市合併升格以來，由最初的2組編制，到107年擴編為3組，人員編制由12人逐漸提升至32人，體育局成立後將迎接全新格局。

台南市教育局指出，台南市即將承辦112年全國運動會，目前也積極爭辦115年全民運動會及120年全國中等學校運動會等重要賽事，除已完成前瞻一期28處場館的建設外，110年也爭取到前瞻二期27處場館的經費，其中包含將興建2座全民運動館。（編輯：黃世雅）1110124