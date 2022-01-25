金門首座陽光公車棚 2座大安森林公園吸碳量

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金門縣公共車船管理處與民間廠商合作，打造首座大型陽光公車棚，25日啟用。建華保養廠陽光車棚使用3910片太陽能板，總建置容量達1368.5千瓦，未來每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電。（金門縣公共車船處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年1月25日

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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣公共車船管理處與民間廠商合作，打造首座大型陽光公車棚。縣府指出，未來每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電，相當2座台北大安森林公園的吸碳量。

啟用典禮今天在車船處建華保養廠舉行，縣長楊鎮浯、合作廠商銧昊公司負責人黃志文等人見證。

楊鎮浯致詞指出，建華保養廠之前屬於國軍工兵營區營區，隨國軍兵力精簡解編，由金門縣車船處經辦撥用軍方3筆土地面積約2.4公頃，並於民國108年完成保養場區規劃建置使用，除做為公車保養維修之外，也可提供50輛公車停車空間。

車船處新聞稿指出，近2年公車停車空間仍不敷使用，109年縣府原編列預算增設20處公車停車格，車船處結合現有公車停車空間機能，搭設地面型陽光車棚，保留原有公車停車場功能，更引入民間資金活力，推動綠能發電。

楊鎮浯表示，推動再生能源建置時，尋求大面積土地設置太陽能光電系統不外乎是最經濟、最有效率的方式，但這樣的先天條件在金門卻很不容易達成，首座大型陽光公車棚的啟用，可做為低碳城市的示範。

銧昊負責人黃志文說，光電車棚的啟用可為縣府帶來每年至少新台幣50萬元以上的收益，創造綠能發展與經濟雙贏。

車船處長吳志偉聯訪說明，建華保養廠陽光車棚建置面積為7580.4平方公尺，使用3910片太陽能板，每片0.35千瓦，總建置容量達1368.5千瓦以金門每瓩年平均發電量1252度估算，這個場域每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電，相當於2座台北大安森林公園的吸碳量。

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吳志偉表示，未搭設陽光車棚前，全縣公車每年夏季4-9月時，平均每月需要使用4萬餘公升油料；陽光車棚搭建完成後，公車停放時多了一層可以遮蔽日曬高溫，可減少車輛冷氣油料油耗支出和熱車時間，也因多了一層頂棚，相對可延長車輛使用年限；初估未來夏季每月可節省油料平均約1000公升。

除了這座陽光公車棚，楊鎮浯要求各單位積極尋覓可能的場域來擴增太陽能發電系統，包括赤山掩埋場、自來水廠評估中的田埔水庫受水池等，實現金門成為永續發展的島嶼。（編輯：黃世雅）1110125

金門縣公共車船管理處與民間廠商合作，打造首座大型陽光公車棚，啟用典禮25日在車船處建華保養廠舉行，縣長楊鎮浯（右2）聽取廠商說明。中央社記者黃慧敏攝 111年1月25日