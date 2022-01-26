台南推畜牧廢水集中處理廠 盼將污染變綠金

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台南市環保局26日在柳營區農會舉辦畜牧糞尿資源化成果發表會，台南市長黃偉哲（中）等人觀看畜牧廢水再利用栽植的作物。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府環保局推動畜牧廢水資源化，今天與廠商簽署合作同意書，將設立畜牧污染集中處理廠，集中牛隻產生的糞尿廢水作為田間肥分及發電，盼將畜牧污染變成「綠金」。

台南市環保局上午在柳營區農會舉辦畜牧糞尿資源化成果發表會，並在台南市長黃偉哲和環保署副署長蔡鴻德見證下，與台以八翁公司簽署合作同意書，將在八翁酪農區設立廢水集中處理廠，集中運作牛隻產生的糞尿廢水，成為田間肥分及發電所用。

台南市環保局發布新聞稿指出，八翁酪農區畜牧糞尿廢水集中處理廠，第一期將透過厭氧發酵收集3500多頭牛隻的糞尿廢水，每日約可轉化成284.57公噸沼液沼渣回歸農地，也會將沼氣純化用於發電，每日最高可產生8464度電量。

黃偉哲致詞表示，感謝環保署協助台南建立畜牧糞尿廢水資源化的體系，讓農民有更多的有機肥料，也減少環境污染，循環經濟是普世價值，集中處理體系不造成環境污染，又能提供肥料及發電原料，對農業發達的台南大有助益。

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蔡鴻德表示，畜牧廢水集中處理再利用的經濟效益遠大於小規模利用，希望有更多畜牧業者加入，大場帶小場，一起打造畜牧、農友及環境均贏的永續環境。

台南市環保局指出，全台南目前共有233家畜牧場響應畜牧糞尿資源化政策，累計減少使用化肥近2萬包，換算費用約新台幣680餘萬元，環保署去年補助2輛集運載送車提供有興趣的農友試灌，以畜牧廢水再利用栽植作物種類包括狼尾草、玉米、蘆筍、水稻、竹筍、文旦等。（編輯：謝雅竹）1110126