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遠眺彰投美景 名間「天空之星」景觀塔動土

2022/1/27 16:35
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投名間鄉松柏嶺「天空之星」景觀塔今天動土，高度50公尺，可遠眺彰化、南投美景，是名間鄉歷年最重要觀光開發工程，預計113年完工、5年回收投資經費，帶來億元觀光產值。

南投縣名間鄉松柏嶺風景區可遠眺彰化平原、南投美景，當地還有知名廟宇松柏嶺受天宮，但長期缺指標景點。南投縣政府推動2年、斥資新台幣5.1億多元，今天舉行「天空之星」高空景觀塔開工典禮，南投縣長林明溱、名間鄉長陳文德、國民黨南投縣黨部主委、縣長特助林儒彬、受天宮管委會主委陳登岳等人祈福後執金鏟動土。

林明溱接受媒體聯訪表示，高度50公尺的「天空之星」高空景觀塔構想源自林儒彬，景觀塔動土後，林儒彬會繼續推動連接天空之星與受天宮之間的山谷高空步道，以吸引更多遊客。

林明溱說，南投縣府自籌5.5億元，最後以5.1億多元發包興建，預計民國113年中完工後，約5年回收投資經費，每年為地方帶來百萬觀光人次，雖然屆時他早已卸任，但會參加開幕儀式，見證天空之星為名間鄉帶來改變，也期許成為南投縣新地標，吸引民間擴大投資觀光。

南投縣政府觀光處長陳志賢簡報表示，位在八卦山麓的天空之星高空景觀塔，與道教重鎮松柏嶺受天宮隔著山谷互相輝映，50公尺高塔設計連結龜、蛇意象，主建物參考「雙龍戲珠」概念，地景配置數字8形狀則有「發」的諧音及「無限」符號，希望當地發展無限。

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陳志賢說，主體建築包含動態LED球體、360度透明步道、高空室內及戶外觀景平台、雙螺旋戶外階梯，其中屋頂球體除燈光效果，也可呈現季節星象；天空之星周遭空間為地景公園，並有3500平方公尺地下商店區、草地廣場、地下停車場等，工期預估600個工作天。

另外，此案遭質疑地主無償提供土地以換取經營權，及地質不穩、破壞生態環境等。對此，林明溱回應媒體詢問表示，主管機關依都市計畫法第26條辦理通盤檢討，經民眾陳情獲審核通過，地主依都計法第27-1條捐贈部分土地給縣府，景觀塔啟用後由縣府直接營運管理，任何建設都會有人反對，圖利是無稽之談。（編輯：郭諭儒）1110127

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