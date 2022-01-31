北市8萬多劑BNT疫苗 擬2/4開放預約

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市第21期疫苗尚餘8萬多劑BNT量能，副市長蔡炳坤今天表示，預計在2月4日重啟台北市疫苗預約系統，開放預約在2月7日起施打。

台北市長柯文哲日前表示，民眾偏愛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，導致第21期公費疫苗預約台北市剩下8萬多劑BNT量能，考慮重啟台北市預約系統。

蔡炳坤今天接受媒體電訪表示，考量若採隨到隨打方式，可能會讓人潮不平均，產生醫療量能浪費，所以預計在2月4日、5日重啟台北市疫苗預約系統供民眾預約，2月7日開始接種。

蔡炳坤指出，現在除了莫德納之外的廠牌，都比較沒有這麼多人想接種，但BNT與莫德納一樣好，都是mRNA疫苗，呼籲民眾多加利用。

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此外，蔡炳坤說，第21期除BNT剩下8萬多劑外，高端也還剩下6000多劑，不過若系統上同時提供2種疫苗預約會比較複雜，所以這次僅提供BNT疫苗預約；正在考慮是否要在台北車站接種站施打的時段，同步開放高端隨到隨打。

有關北車接種站未來規劃，蔡炳坤說，北車隨到隨打服務已在1月27日告一段落，春節期間暫停接種，2月7日開始配合第21期調整為預約接種，同時在東側迴廊保留一條施打線，每天提供BNT及AZ共600劑的量能隨到隨打。（編輯：方沛清）1110131