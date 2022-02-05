氣候異常恆春洋蔥大規模炭疽病 產量恐剩不到3成

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民進黨立委莊瑞雄5日赴恆春洋蔥田會勘指出，近年受氣候異常影響，洋蔥年年受災，收成也是逐年遞減，今年更是嚴重到產量恐剩不到3成。農糧署屏東辦事處主任林隆新勘災時表示，農委會、農糧署已掌握這次洋蔥災情，會儘速啟動天然災害現金救助機制。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月5日

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）受到上月初大雨影響，正值結球期的洋蔥田間積水，無奈植株不堪晴雨交替，接連豔陽天，原本綠油油洋蔥株大規模枯黃，炭疽病、黃萎病齊發，農民無奈求助總統幫幫忙。

「洋蔥快死光了，希望總統能幫幫忙！」農民林明坤無奈說，才1個星期，原本綠油油的洋蔥，直到天氣放晴之後，逐漸枯黃，具有傳染力的炭疽病菌迅速擴散，幾乎擴散到整個恆春半島。

立委莊瑞雄今天前往會勘，發布新聞稿指出，近年受氣候異常影響，洋蔥年年受災，不只1年比1年小顆，收成也是逐年遞減，今年更是嚴重到產量可能剩下不到3成，幾乎是血本無歸，蔥農這個年過得很是難過。

今年這波洋蔥災害，主要來自1月初恆春半島下了連續大雨，春節年假第1天起，又接連下3日大雨，大片洋蔥田幾乎泡在水裡，蔥農說，種洋蔥一輩子的經驗來看，等雨停出太陽，這些洋蔥就「無效」了。

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連續大雨之後，恆春半島出現豔陽天，原本綠油油即將結球的洋蔥株，大規模枯黃，炭疽病、紫斑病、軟腐病、黃萎病數病齊發，整片洋蔥田蔥葉枯黃、蔥根腐爛，連少數已經結小小球的洋蔥都難以倖免。莊瑞雄今天前往會勘時，還有農民還持續在噴藥，感傷說「希望能多救一株是一株」。

農糧署屏東辦事處主任林隆新勘災時表示，農委會、農糧署已有掌握這次洋蔥災情，會儘速啟動天然災害現金救助機制。（編輯：陳仁華）1110205