澎湖元宵乞龜 2萬5000斤米包龜亮相吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）元宵節將至，澎湖各大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，今年最大隻的米包龜，湖西龍門觀音宮的2萬5000斤大米包龜，格外吸睛，元宵節起開放民眾擲筊乞求。

澎湖全縣200多座宮廟，在元宵節都有傳統的乞龜等活動，除了大米包龜外、還有黃金龜、肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、金錢龜等各式各樣的龜品，在元宵節中供民眾來乞求，因此澎湖元宵乞龜活動，比過年還熱鬧

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖龍門觀音宮主委、也是龍門村長的洪瑞達表示，觀音宮在9年前，才首度提供4000斤米包龜，在元宵節3天的乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，今年已成長到2萬5000斤，外帶2隻100斤的小米包龜，足足成長了有6倍以上，是澎湖元宵乞龜中最大的一隻。

洪瑞達表示，大米包龜前8年均由澎湖謝洪閨春與女兒女兒謝玉枝2人連年連莊乞得，並逐年成長到去年奉還2萬2000斤，由澎湖旅外企業家呂瑞進乞得，今年奉還「招財平安龜」，增加3000斤，達到2萬5000斤。（編輯：郭諭儒）1110207