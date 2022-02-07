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飲料店員工鐵鍋煮運動鞋 雲縣府稽查、總公司開鍘

2022/2/7 16:27（2/7 16:45 更新）
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有網友在網路論壇平台Dcard貼出一段影片，畫面是穿著連鎖飲料店制服的員工在嬉鬧，將骯髒的運動鞋壓到大鐵鍋中加熱烹煮。（圖取自Dcard網頁dcard.tw）
有網友在網路論壇平台Dcard貼出一段影片，畫面是穿著連鎖飲料店制服的員工在嬉鬧，將骯髒的運動鞋壓到大鐵鍋中加熱烹煮。（圖取自Dcard網頁dcard.tw）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣某連鎖飲料店員將運動鞋浸泡鐵鍋烹煮，影片在網路引起關注，雲林縣衛生局今天前往稽查，開立限改單處分、要求員工教育訓練，飲料店總公司並開除嬉鬧的2名員工。

有網友在網路論壇平台Dcard貼出一段IG限時影片，畫面是穿著連鎖飲料店制服的員工在嬉鬧，將骯髒的運動鞋壓到大鐵鍋中加熱烹煮。經比對查證影片中的飲料店位於雲林縣虎尾鎮，雲林縣衛生局今天派員前往稽查。

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲接受媒體聯訪時指出，飲料店有10名員工，案件發生在5日，事發後總公司已經將嬉鬧的2人開除，同時勒令店家今天休息一天。

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稽查人員比對現場擺設，初步確認影片中出現的容器是報廢的鐵桶和夾子，並非是店家營業所使用的鍋具，由於影片已造成消費者觀感不佳，衛生局要求店家加強員工教育訓練。

林小玲進一步說明，食品衛生管理法中對食品容器具有相關的規範及管理，例如加強清潔、破損不可使用、煮食品的鍋具不可換煮器具物品類，如果查獲後會依據食安法開出限期改正，若限期未改正即開罰新台幣6萬至2億元的罰緩，在此也呼籲業者，規範員工加強教育訓練，不要有類似惡作劇的行為。（編輯：謝雅竹）1110207

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