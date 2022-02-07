高科聯絡道延伸可行性研究 預計年底提出期末報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國道1號高科聯絡道往東、西延伸工程，進入可行性研究階段，預計今年中提出期中報告，再交由專家學者審查及修正後，年底提出期末報告，讓道路規模、延伸路線、經費需求更明確。

目前高科聯絡道僅連接南科高雄園區及國道1號，地方盼能往東西向延伸，民進黨高雄市立委邱志偉去年爭取營建署補助新台幣800萬元，由高雄市交通局進行可行性研究，邱志偉日前再邀營建署及交通局到立法院說明相關進度。

邱志偉今天發布新聞稿表示，高科聯絡道屬於封閉式、匝道連接平面道路的公路系統，交通局初步規劃用相同公路系統往東西向延伸，但往東延伸後將遇到高鐵，預估將由高鐵軌道下方穿過並銜接台19甲線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高科聯絡道東側目標是連接至台19甲，往西則是連接到目前正在評估由台南七股往南延伸至梓官的台61線。交通局可行性研究，預計今年中提出期中報告，並交由專家學者審查及修正後，年底提出期末報告。

邱志偉認為，高科聯絡道往東，應延伸至田寮交流道，成為連接國道1號及國道3號的聯絡道，提供北高雄及沿海民眾更完善交通路網，後續會持續追蹤進度。（編輯：郭諭儒）1110207