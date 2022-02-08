冬季訪古輕旅行 體驗澎湖不一樣的西乞龜

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澎湖國家風景區管理處8日舉辦「2022澎湖四季旅遊」新春首發記者會，宣布活動11日正式展開，馬公市長葉竹林（左2）等人與會，同聲希望觀光旅遊在疫情趨緩後回春，並啟動元宵萬龜祈福的亮點主題。中央社 111年2月8日

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（中央社澎湖縣8日電）COVID-19疫情趨緩，澎湖國家風景區管理處今天宣布，「2022澎湖四季旅遊」新春首發的元宵萬龜祈福與冬季訪古輕旅行，11日起正式推出，國人可體驗不一樣的冬季訪旅遊。

觀光局澎管處今天在澎湖觀光產業推廣中心舉辦「2022澎湖四季旅遊」新春首發記者會，處長許宗民宣布11日正式展開，包括副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、文化局長洪棟霖與旅遊副處長劉美凡等澎湖旅遊業者與會，同聲希望觀光旅遊，在疫情趨緩後回春，並啟動元宵萬龜祈福的亮點主題。

許宗民表示，「澎湖四季旅遊」的元宵萬龜祈福與與冬季旅遊活動，11日展開新春首發，包括「乞龜專車」與「冬季訪古輕旅行」系列遊程，讓遊客感受澎湖元宵熱鬧的氣氛與澎湖不一樣的冬景。

澎管處表示，冬季訪古輕旅行自11日起至3月13日止，每週五至週日，為期一個月內推出有15梯次，包括有澎湖南環線的「風櫃聽濤廟宇輕旅行」、北環線「夢幻秘境打卡輕旅行」、湖西線「農漁村體驗輕旅行」，遊客親身體驗了解澎湖的軍式史蹟、五營、石敢當、石塔及廟宇文化。

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至於，元宵萬龜祈福則自15日起至20日，可搭乘元宵乞龜專車走訪南環、北環與湖西線前往本島境內天后宮等18座宮廟的乞龜文化，有大米龜、黃金龜、巧克力龜、金磚鳳片龜、乞龍蝦等等，還可探訪各宮廟的文化典故與特色，感受完全與本島不一樣的元宵節慶。

澎管處配合澎湖四季旅遊活動，也在澎湖機場旅遊服務中心設有打卡見面禮、猜謎活動、轉盤轉轉樂、乞龜博杯、集章活動與摸彩券等，有綠蠵龜公仔、杯袋、頭巾等精美的紀念品。（編輯：黃世雅）1110208

澎湖國家風景區管理處8日宣布，「2022澎湖四季旅遊」新春首發的元宵萬龜祈福與冬季訪古輕旅行將於11日起正式推出，遊客可感受澎湖元宵熱鬧的氣氛與澎湖不一樣的冬景。中央社 111年2月8日