新北燈會阿美族竹鐘祝福情人 巧虎人偶鬧元宵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府民政局12日表示，新北燈會展至28日，規劃7個主題燈區、6大類型演出、超過156場展演，帶給民眾精彩的視覺饗宴。中央社記者黃旭昇新北攝 111年2月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北12日電）2022新北燈會今天有馬戲之門、CMO樂團演出，13日邀巧虎等人偶歌舞鬧元宵。大型藝術策展人高雪亮策劃傳神的飛鼠，代表新北烏來原鄉泰雅狩獵文化，阿美族竹鐘傳達情人節祝福。

新北市府民政局長柯慶忠今天透過新聞稿表示，新北燈會展至28日，規劃7個主題燈區、6大類型演出、超過156場展演，帶給民眾精彩饗宴。搭配生肖虎年，13日邀請最受兒童歡迎的巧虎人偶，展開歡樂魔法派對。

柯慶忠說，今天的馬戲之門街頭表演「馬戲嘉年華」，無論空翻技巧、雜耍砌磚、大環等特技，相當有看頭。另外，水上音樂廳燈區，則有金曲獎最佳原住民專輯演唱團體CMO，演出以阿美語創作並改編台灣原住民古調歌曲。

在原民局文化特色貨櫃屋前，馬拉赫文化藝術團也連續2個週末假日帶來「泰雅織布舞」展演，讓大家回味感受烏來原住民族歌舞觀光昇平黃金年代，並認識泰雅族織布技藝。

市府原住民族行政局長羅美菁告訴中央社記者，大型藝術策展的太魯閣族工藝師高雪亮（icyang伊蔣）今年操刀設計大器與多元的新北燈會，貨櫃屋上還有大型飛鼠，讓人想起泰雅族歌謠「兩隻飛鼠」，不但傳神可愛，也代表原鄉傳統狩獵文化。

羅美菁表示，展場還有紅色大型阿美族情人袋，大顆鈴鐺及亮麗彩色流蘇結和燈光，吸引許多民眾拍照打卡，也是14日情人節最佳祝福。

羅美菁說，原民風的貨櫃屋有象徵泰雅族「祖靈之眼」菱形鏤空木板圖紋，也介紹泰山森林書屋、烏來泰雅民族博物館、原住民族文創聚落平台，

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工藝師高雪亮透過新聞稿表示，竹鐘kakeng阿美族語「尬更」是阿美族傳統樂器，多取材自大自然，早期僅有單管，後改良為目前7管設計，透過不同深度形成高低音階。

她說，以往傳統阿美族女方招贅男方時，女方家族為告知部落將增添男丁，便以長竹筒管擊作為報喜用，兼具祝福及阿美族文化特色，歡迎大家到燈會現場，在情人節體驗阿美族傳統樂器竹鐘，試試自己的節奏感。（編輯：方沛清）1110212

2022新北燈會持續展開，市府原民局12日表示，太魯閣族工藝師高雪亮以阿美族情人袋為發想設計的裝置藝術，呈現濃濃原民風，西洋情人節即將到來，歡迎大家到場拍照留念。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月12日

2022新北燈會持續展出中，新北市民政局12日表示，13日將邀請人偶界高人氣角色巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等帶來歌舞歡唱，歡迎親子朋友前往遊賞。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月12日