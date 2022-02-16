三總澎湖完成首例逆行性膽胰管鏡 提供在地化醫療

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（中央社澎湖縣16日電）三總澎湖分院利用逆行性膽胰管鏡（ERCP），成功為患者移除膽管結石，有別於剖腹開刀，降低感染機率及住院天數。過往許多患者需到本島治療，足證澎湖醫療可供最佳「在地化醫療」服務。

三總澎湖分院今天發布新聞表示，三總澎湖分院長施宇隆和胃腸肝膽科醫師陳軍廷聯手，利用逆行性膽胰管鏡（ERCP），成功為患者完成移除膽管結石。

三總澎湖分院表示，最近1名59歲婦人因出現腹痛不適到門診就醫，經安排抽血及電腦斷層檢查結果，發現患者是膽結石及膽管結石引起急性膽管炎，經施宇隆和陳軍廷共同討論，並向患者及家屬充分同意在地接受治療。

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三總指出，一般治療膽管結石的方式，有傳統剖腹開刀或內視鏡取石兩種方式，這次手術採用內視鏡逆行性膽胰管鏡，成功取出膽管結石，不用後送本島也免去剖腹手術挨刀之苦，長期腹痛的不適症狀也獲得改善。

施宇隆表示，澎湖過往許多膽管結石導致膽管炎的患者，需後送轉診回本島接受治療，受舟車勞頓之苦，將醫學中心能量引進澎湖後，努力發展此技術，並到內湖總院接受訓練。近日內視鏡中心團隊終於成功完成澎湖地區首例，此一手術方式更足證澎湖醫療技術大躍進，供最佳「在地化醫療」服務。（編輯：郭諭儒）1110216