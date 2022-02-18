前鎮到鳳山不用塞在馬祖港橋 海邦橋3月底完工

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為連接遭前鎮運河阻隔的鳳山五甲、前鎮草衙兩地，高雄市政府斥資新台幣1億3466萬元興建「海邦橋」，為鋼拱造型橋梁，預定3月23日完工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）為連接遭前鎮運河阻隔的鳳山五甲、前鎮草衙兩地，高市府斥資1億3466萬元興建的「海邦橋」，預定3月23日完工，完善整體區域路網。高雄市副市長林欽榮今天前往視察。

鳳山五甲與前鎮草衙兩地區被前鎮運河所阻隔、經濟發展受限，高市府因應地方民意、考量地方發展需求，規劃在交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，方便兩岸居民交通，在當地居民集思廣益建議下正式命名「海邦橋」。

林欽榮上午在工務局長楊欽富、交通局長張淑娟陪同下前往視察，肯定海邦橋在缺工缺料下能如期完工，實屬不易。他說，4月也將開始媽祖港橋改建、拓寬橋面，與海邦橋一起縫合鳳山區五甲、前鎮區草衙地區交界，完善整體區域車行交通路網。

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楊欽富說，五甲與草衙地區民眾欲往返通行對岸，僅有媽祖港橋做為區域相連通道；尤其鎮海路沿線居民若想到河對岸五甲公園運動、通學通勤，都要往南繞到媽祖港橋，對於兒童、老人及行動不便者相當不便，也降低五甲公園綠地利用率，也造成媽祖港橋經常壅塞。加上75期重劃區人口日益增加，興建跨越前鎮河的人行、車行橋可完善前鎮河兩岸交通路網，紓解交通。

工務局新建工程處資料，「海邦橋」橋面寬16.5公尺、長54.5公尺的鋼拱造型橋梁，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，串連前鎮河兩岸五甲與草衙兩區域，工程經費約新台幣1億3466萬元，預定3月23日完工。將動工的馬祖港橋改建工程則預計114年2月完工。（編輯：孫承武）1110218