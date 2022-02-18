飛官陳奕殉職遺愛學弟妹 家屬頒獎學金回饋母校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）出身南投縣的空軍飛官陳奕殉職後，家屬化悲慟為大愛，以陳奕名義在3間母校頒獎學金，鼓勵成績明顯進步的學弟妹。陳奕母親告訴國立中興高中，「會一直做到無法做為止」。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機1月11日訓練失事，陳奕殉職。

陳奕父母最近以兒子名義頒獎學金給陳奕母校，包含中興高中；中興高中校長陳江海今天對媒體轉述，陳奕母親稱能力有限，但獎學金會持續頒發到無法做為止。

陳江海說，陳奕母親讓陳奕遺愛人間，以兒子名義提供獎學金給國小、國中及高中母校，中興高中日前邀陳奕母親到校頒獎學金，陳奕母親相當堅強，但坐在台下仍難忍傷痛、不時拭淚，讓師生非常不捨，校方也希望持續傳承陳奕照顧學弟妹精神，幫學弟妹成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳奕老家在南投縣名間鄉東湖村，南投縣政府民政處日前收到內政部審核通過公文，將依入祀忠烈祠審查作業要點入祀南投縣忠烈祠，儀式預計3月29日春祭典禮時辦理，縣府將邀陳奕父母、家屬和各界人士參加，紀念這名優秀南投子弟。

陳奕告別式1月29日在空軍嘉義基地舉行，總統府也發布總統令，追晉陳奕上尉為少校；總統蔡英文頒褒揚令時告知陳奕，「我們會繼續努力捍衛這片天空，謝謝你，你的任務結束了。」（編輯：李明宗）1110218