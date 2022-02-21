寒流來襲 高雄民眾天冷路倒、喝酒暖身酒駕被逮

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高雄市鳳山區一處公園內，20日傍晚有民眾因天冷身體不適倒臥在地，員警協助送醫治療。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）寒流襲台，根據高雄市消防局統計，自昨天零時至今天上午8時，共計接獲25件OHCA案件，但是否天寒造成，有待釐清。鳳山昨天有男子因天寒致身體不適倒臥公園，警方協助送醫救治。

中央氣象局今天持續針對多縣市發布低溫特報，高雄上午也冷颼颼。高雄市消防局最新統計，昨天執行非創傷救護案件共204件、到院前心肺功能停止（OHCA）案件22件；今天截至上午8時，執行非創傷救護案件共46件、OHCA案件3件。

消防局表示，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證。提醒民眾早晚注意保暖，另呼籲注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

昨天傍晚鳳山分局新甲派出所員警獲報公園內有民眾須協助，到場發現48歲林姓男子倒臥在公園旁，員警協助攙扶送醫治療，並通知家屬。警方表示，經了解，林男是因天氣寒冷，突感暈眩體力不支跌倒。

小港分局桂陽路派出所日前查獲一起酒駕，41歲黃姓男子騎機車沒把口罩戴好，被攔查時發現酒氣濃厚，經員警酒測後，酒測值超標，依公共危險罪送辦。

警方表示，黃姓男子自稱天冷為了取暖，下班後到朋友開的藥房喝調配藥酒，以為調配藥酒酒精濃度不高，不會超標，沒想到要返家時，酒精還沒退。（編輯：黃世雅）1110221