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竹縣第2座國民運動中心落腳竹東 拚113年底完工

2022/2/21 15:40（2/21 16:05 更新）
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新竹縣第2座國民運動中心落腳竹東鎮，若能順利在9月發包，可望於民國113年底，邁入工程驗收階段。圖為教育局長楊郡慈（右）在21日向新竹縣長楊文科（左）說明相關規劃。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月21日
新竹縣第2座國民運動中心落腳竹東鎮，若能順利在9月發包，可望於民國113年底，邁入工程驗收階段。圖為教育局長楊郡慈（右）在21日向新竹縣長楊文科（左）說明相關規劃。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣政府今天表示，竹縣第2座國民運動中心落腳竹東鎮，若能順利在9月發包，可望民國113年底，邁入工程驗收階段。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹縣首座國民運動中心是竹北國民運動中心；為讓竹東鄰近的關西、北埔、橫山、五峰等鄉鎮民眾，也有多種運動器材與空間使用，因而打造竹縣第2座國民運動中心。

縣府指出，竹縣第2座國民運動中心（現稱全民運動館），已委託設計監造，目前進行基本及細部設計，預計3月3日晚間7時，在新竹縣教育研究發展暨網路中心開地方說明會。

教育局指出，竹東全民運動館為地下1層、地上4層建物，將設計為新型態健身房，更有不同運動功能運動教室，如壁球教室、韻律教室、瑜珈教室、桌球教室、TRX（懸吊式阻抗訓練）教室、飛輪教室等。

教育局說，現場也有1座籃球場與6座羽球場，方便熱愛球類運動民眾使用；此外，為照顧親子也規劃有兒童遊戲室、親子及無障礙浴廁等。（編輯：方沛清）1110221

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