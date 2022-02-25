澎湖連日低溫 多隻海龜先後受困岸巡救援

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連日寒流低溫，連海龜也難抗低溫風浪的衝擊，海巡署第七岸巡隊24日在中西舊港沿岸發現活體海龜受困，送澎湖海洋生物研究中心安置觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月25日

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（中央社澎湖縣25日電）連日低溫，澎湖附近海域的海龜受影響，海巡署金馬澎分署今天表示，昨天在中西舊港沿岸發現活體海龜受困，送澎湖海洋生物研究中心安置觀察，已是6天內在岸際執行勤務時救起的第3隻海龜。

海巡署金馬澎分署第7岸巡隊發布新聞指出，昨天近下午1時，沙港安檢所人員接獲民眾通報，在湖西中西舊港沿岸發現活體海龜，立即前往救援，並通報澎湖農漁局及海委會海洋保育署等協處安置。

第7岸巡隊表示，昨天救援的活體海龜，經農漁局判定為玳瑁，體長33公分、寬29公分，身上並無明顯的外傷，狀況仍良好。

最近受冷氣團來襲，澎湖也都出現低溫，海巡署金馬澎分署第7岸巡隊在岸際執行勤務，自19日起到24日的短短6天，已先後救起3隻活體的保育類海龜，其中2隻為綠蠵龜、1隻玳瑁，目前都安置在水試所澎湖海洋生物研究中心觀察。（編輯：陳政偉）1110225