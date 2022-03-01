新北好日子愛心大平台待用餐 善的循環助弱勢

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市社會局今天表示，待用餐是用愛伸援需幫助的人，可解決社會問題，並讓被幫助的人有力量時可回饋社會，出錢出力成為善的循環動力，歡迎個人與企業響應這股正向力量。

新北市政府社會局今天舉辦說明會表示，民國110年8月推動「好日子愛心大平台待用餐」，29區共1127處店家加入，至今逾25萬人次弱勢民眾受惠。

社會局說，有鑑於許多需被幫助的人不好意思走到店家取餐，這次改變方式主動由社會福利中心及身障中心，瞭解有哪些族群需被幫助，主動提供免費餐券讓民眾願意走到業者店內取餐，大家一起分享愛的力量，努力面對生活的困境。

蘆洲區某魷魚羹店老闆陳志國今天分享，愛心切仔麵活動已8年多，去年加入市府待用餐計畫，每天取餐的民眾包括身障者、中年失業者；有時一天發出上百份待用餐，透過許多善心民眾捐款才能持續下去。

陳志國表示，曾有失業的男子來取餐，2個月後，捐贈新台幣1000元回饋待用餐經費，並分享找到工作的喜悅，看見客人的笑容也是他持續經營待用餐的動力。

另外，中和區的某自助餐老闆黃嘉霖分享，有個單親媽媽家庭撫養3名子女，每星期孩子會領取2至3天的待用餐，並感謝老闆讓他們減輕壓力。

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黃嘉霖說，社會仍有許多人的辛苦和壓力不為人知，他相信，幫助人是最單純的滿足與幸福，也是最有價值、有意義的行動。

社會局說，111年持續於eFOOOD平台（食物分享地圖）網站提供待用餐店家資訊，3月1日起，由社福中心評估發送有需求的弱勢民眾，由民眾憑餐券取餐；盼邀請至少500家店家加入，提供逾10萬人次受益，希望社會企業以餐點陪伴市民度過難關，帶動最美好的善循環。（編輯：李錫璋）1110301

新北市推動「好日子愛心大平台待用餐」，1日舉辦說明會，市長侯友宜（前左2）出席，歡迎個人與企業響應這股正向力量，共同為弱勢族群盡一份力。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月1日