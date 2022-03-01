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苗栗縣響應植樹節 4000樹苗免費索取

2022/3/1 17:54（3/1 18:16 更新）
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苗栗縣政府1日舉辦記者會，縣長徐耀昌（右4）、林務局新竹林區管理處長夏榮生（右3）等人共同鏟土、澆灌苗木，為5日登場的植樹節活動暖身，活動當天備有4000株樹苗供民眾免費索取。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月1日
苗栗縣政府1日舉辦記者會，縣長徐耀昌（右4）、林務局新竹林區管理處長夏榮生（右3）等人共同鏟土、澆灌苗木，為5日登場的植樹節活動暖身，活動當天備有4000株樹苗供民眾免費索取。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月1日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府今天表示，5日結合林務局新竹林區管理處在頭屋鄉文德宮旁舉辦植樹節活動，現場有田代氏石斑木、茶莓、杜鵑、萊特氏越橘、牛樟等共4000株樹苗，供民眾免費索取。

苗栗縣政府農業處今天在縣府大廳舉辦植樹節宣傳記者會，縣長徐耀昌、新竹林管處處長夏榮生、苗栗縣議會副議長李文斌、頭屋鄉長徐鑫榮及多名縣議員共同鏟土、澆灌苗木，為5日登場的植樹節活動暖身，呼籲民眾響應植樹，綠化環境，打造低碳家園。

農業處指出，活動將於3月5日上午在頭屋鄉文德宮旁木棧道舉行，除表揚110年社區林業計畫績優社區、綠化有功人士及團體、有獎徵答等，現場備有林務局提供的田代氏石斑木、茶莓、杜鵑、萊特氏越橘以及生技業者捐贈的牛樟樹苗等，共計4000株樹苗，提供民眾免費索取。

新竹林管處長夏榮生說，這次提供索取的杜鵑、茶梅等2000株樹苗都是台灣原生種樹苗，希望在生長的土地上種植原生種林木，幫助地球降溫，為環境永續發展盡一分心力。

農業處表示，生技業者今年捐贈縣府3999株牛樟苗木，其中2000株將於5日活動現場供民眾索取，其餘開放鄉鎮公所申請種植。（編輯：方沛清）1110301

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