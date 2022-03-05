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台南麻豆烏骨雞場檢出禽流感 撲殺銷燬逾萬隻

2022/3/5 17:45（3/5 17:51 更新）
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台南市麻豆區某處烏骨雞場確認感染H5N2亞型高病原性禽流感，全場逾萬隻烏骨雞5日遭全數撲殺銷燬，盼阻絕疫病傳播。（台南市動保處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月5日
台南市麻豆區某處烏骨雞場確認感染H5N2亞型高病原性禽流感，全場逾萬隻烏骨雞5日遭全數撲殺銷燬，盼阻絕疫病傳播。（台南市動保處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市麻豆區某處烏骨雞場日前出現雞隻異常死亡，昨天確認感染H5N2亞型高病原性禽流感，雞場逾萬隻烏骨雞今天全數撲殺銷燬，這是台南民國109年8月迄今感染禽流感首場案例。

台南市動物防疫保護處人員今天告訴中央社記者，台南市麻豆區某處烏骨雞場2日出現雞隻異常死亡，動保處當天立刻派員疫調及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，昨天確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感。

動保處今天撲殺全場1萬533隻烏骨雞，再運往台南市焚化爐銷燬，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已加強執行各項防疫措施，對感染案場周邊半徑1公里內16處養禽場實施2輪採樣監測，周邊半徑1公里至3公里內62處養禽場進行2輪疫情訪視輔導及防護措施，並持續派出消毒車加強禽場周邊地區及公共區域消毒，避免再發生疫情。（編輯：戴光育）1110305

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