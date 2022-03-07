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萬巒鄉公所購沼渣施肥 盼推動綠色循環經濟

2022/3/7 15:38（3/7 15:59 更新）
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屏東萬巒鄉公所利用畜牧場產生的糞尿、廢水，經過厭氧發酵或曝氣處理所產生的沼渣及沼液，為鄉內的佳平溪沿岸所種植的樹木施肥，期待20年後樹木茁壯，成為民眾乘涼的好地方。（萬巒鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月7日
屏東萬巒鄉公所利用畜牧場產生的糞尿、廢水，經過厭氧發酵或曝氣處理所產生的沼渣及沼液，為鄉內的佳平溪沿岸所種植的樹木施肥，期待20年後樹木茁壯，成為民眾乘涼的好地方。（萬巒鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月7日
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東萬巒鄉公所出資向大豐畜牧場購買1500袋的沼渣，利用沼渣為佳平溪沿岸的樹木施肥，不僅妥善照顧鄉內的樹木，也共同推動綠色循環經濟的重要性。

萬巒鄉長林國順向中央社記者表示，沼渣就是畜牧業產生的糞尿、廢水，經過厭氧發酵或曝氣處理，液體部分為沼液、固體部分則為沼渣，含有大量氮、磷、鉀、礦物質等，是植物所需的營養分，同時也可作為農地肥分及灌溉用水。

林國順說，去年首度使用沼渣進行植樹施肥，給貧瘠土壤充足的養分，今年3月起持續向鄉內的大豐畜牧場購買1500袋的沼渣，將要放置在佳平溪沿岸所種植的樹木，期待在20年後樹木茁壯，可以成為民眾乘涼的好地方。

林國順指出，萬巒鄉內也有畜牧業，針對水資源也做了良好的管控，藉由沼渣、沼液的循環再利用，減少畜牧業廢水的處理成本，善盡節水減廢。

為共同推動綠色循環經濟，4月起，萬巒鄉公所配合台灣藍色東港溪保育協會及屏東科技大學，一同媒合沼渣、沼液和農民的需求。（編輯：黃世雅）1110307

屏東萬巒鄉公所出資向大豐畜牧場購買1500袋的沼渣，經由工人裝袋後，將分批載往佳平溪沿岸的樹木施肥。中央社記者李卉婷攝 111年3月7日
屏東萬巒鄉公所出資向大豐畜牧場購買1500袋的沼渣，經由工人裝袋後，將分批載往佳平溪沿岸的樹木施肥。中央社記者李卉婷攝 111年3月7日
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